BARC India Ratings: Kundali Bhagya beats Yeh Rishta to numero uno; KBC in top three!

MUMBAI: It's BARC time! TellyChakkar brings to you this week's ratings of your favourite shows and channels.

Sony Entertainment Television is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 Sony Entertainment Television 520598

2 STAR Plus 471067

3 SONY SAB 430135

4 Zee TV 381340

5 Colors 355628

6 Dangal 260602

7 STAR Bharat 193768

8 &TV 106442

9 Big Magic 91529

10 STAR Utsav 86459

Rural

1 Dangal 774020

2 Big Magic 326376

3 Zee TV 308434

4 STAR Plus 261798

5 Sony Entertainment Television 204474

6 SONY SAB 193141

7 Colors 185580

8 STAR Bharat 114316

9 Sony Pal 75640

10 STAR Utsav 70769

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Sony TV’s Kaun Banega Crorepati.

Zee TV’s Kundali Bhagya is at the first position even in the rural area, followed by Kumkum Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8679

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 8579

Sony’s KAUN BANEGA CROREPATI 8186

Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 8076

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 7939

Sony’ SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 7421

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 7298

Colors’ CHOTI SARDARNI 6694

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5608

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5326

Rural

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 15019

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 14820

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 12616

Sony’s KAUN BANEGA CROREPATI 10897

Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 10804

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 10594

Dangal’s BANDINI 10566

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 10496

Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 10428.81

Colors’ CHOTI SARDARNI 10207