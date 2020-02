BARC India Ratings: Kundali Bhagya refuses to budge; Naati Pinky Ki Lambi Love Story in top 20!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 Colors 539381

2 STAR Plus 434556

3 SONY SAB 433182

4 Sony Entertainment Television 350644

5 Zee TV 343344

6 Dangal 268413

7 STAR Bharat 183149

8 &TV 122941

9 STAR Utsav 103732

10 Big Magic 89530

Rural

1 Dangal 937774

2 Big Magic 303593

3 Zee TV 260286

4 Colors 216485

5 STAR Plus 212008

6 SONY SAB 168402

7 Sony Entertainment Television 119821

8 STAR Bharat 91419

9 Colors Rishtey 78236

10 STAR Utsav 75793

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Naagin and Choti Sardarni.

Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Bandini and Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8124

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 8015

Colors’ CHOTI SARDARNI 7648

SONY SAB ‘s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 7053

Colors’ BIGG BOSS 6931

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6752

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6641

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6278

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 6081

Colors’SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5923

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5816

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 5513

Sony Entertainment Television’s UMANG 2020 5109

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 4625

Colors’ NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 4511

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4433

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4161

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4089

Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 4036

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3985

Rural

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 13325

Dangal’s BANDINI 13254

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 12904

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 12641

Dangal’sKITANI MOHABBAT HAI 10083

Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 9115

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5972

Big Magic’ JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5755

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5194

Dangal’s EK ANOKHI RAKSHAK NAAGKANYA 5182

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4927

Big Magic’s JHANSI KI RANI 4718

Dangal’s CIF 4054

Colors’ CHOTI SARDARNI 3787

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3560

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3286

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3107

Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 2976

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2843

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 2699