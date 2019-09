BARC India Ratings: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai continues strong run; Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki in top 10!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony Entertainment Television and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 STAR Plus 476709

2 Sony Entertainment Television 446506

3 SONY SAB 415004

4 Zee TV 360054

5 Colors 339521

6 Dangal 223449

7 STAR Bharat 180443

8 &TV 108371

9 Big Magic 97887

10 STAR Utsav 87182

Rural

1 Dangal 704760

2 Big Magic 357249

3 Zee TV 313906

4 STAR Plus 272266

5 SONY SAB 194425

6 Colors 182333

7 Sony Entertainment Television 171193

8 STAR Bharat 111496

9 Sony Pal 77128

10 Zee Anmol 72883

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya.

Zee TV’s Kumkum Bhagya is at the first position even in the rural area, followed by Kundali Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Impressions

Urban

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 8191

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6984

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6766

Sony’sTHE KAPIL SHARMA SHOW 6356

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6304

Colors’ CHOTI SARDARNI 6301

Sony’s KAUN BANEGA CROREPATI 6252

Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 6131

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5625

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5441

Rural

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 13474

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 13205

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 12261

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 10737

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 9705

Colors’ CHOTI SARDARNI 9684

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 9567

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 8955

Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 8894

Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 8242