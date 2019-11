BARC India Ratings:Kundali Bhagya tops the charts, Taarak Mehta at number two, and Yeh Jaadu Hai stays strong

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Sony SAB is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony Entertainment Television.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 SONY SAB 466889



2 STAR Plus 424899



3 Sony Entertainment Television 408757



4 Colors 370484



5 Zee TV 336153



6 Dangal 241225



7 STAR Bharat 213416



8 Big Magic 102797



9 &TV 102500



10 STAR Utsav 97093



Rural



1 Dangal 820809



2 Big Magic 388727



3 Zee TV 253446



4 SONY SAB 246385



5 STAR Plus 220976



6 Colors 160466



7 Sony Entertainment Television 157171



8 STAR Bharat 99514



9 Colors Rishtey 90474



10 STAR Utsav 80823



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Sony SAB's Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah and Zee TV’s Kumkum Bhagya.



Dangal TV’s Bandini is the most viewed show in the rural area, followed by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Rehna Hai Teri Palkon Ki Chhaon Mein.



Impressions



Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6891



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6546



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6504



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6313



Colors’ CHOTI SARDARNI 5996



STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 5709



Sony Entertainment Television’s KAUN BANEGA CROREPATI 5482



Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 5441



Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 5413



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5392



Colors’ BIGG BOSS 5096



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 4804



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4682



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 4326



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4156



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4108



STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4091



Colors’ RAM SIYA KE LUV KUSH 3590



STAR Plus’ NACH BALIYE 9 3581



STAR Plus’ NAZAR 3280



Rural



1 Dangal’s BANDINI 11100



2 Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 10466



3 Dangal’s REHNA HAI TERI PALKON KI CHHAON MEIN 10427



4 Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 10312



5 Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 6615



6 Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 6202



7 Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5299



8 Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5018



9 Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 4176



10 Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3845



11 Dangal’s CIF 3638



12 Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3603



13 Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3534



14 STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 3449



15 Colors’ CHOTI SARDARNI 3312



16 Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 3161



17 STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3061



18 SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2970



19 Dangal’s SIKANDAR VS PORUS 2916



20 Big Magic’s JHANSI KI RANI 2839