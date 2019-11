BARC India Ratings:Yeh Jaadu Hai Jinn Ka on number three; Bigg Boss and Dance Plus in top ten!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony SAB and Colors.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 STAR Plus 448780

2 SONY SAB 439945

3 Colors 383188

4 Sony Entertainment Television 370290

5 Zee TV 335996

6 Dangal 241769

7 STAR Bharat 197779

8 Big Magic 106918

9 &TV 105826

10 STAR Utsav 97738

Rural

1 Dangal 872777

2 Big Magic 388500

3 Zee TV 263968

4 SONY SAB 243874

5 STAR Plus 232716

6 Colors 169342

7 Sony Entertainment Television 136465

8 STAR Bharat 98609

9 Colors Rishtey 91746

10 STAR Utsav 76769

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kumkum Bhagya and Star Plus’ Yeh Jaadu Hai Jinn Ka.

Dangal TV’s Bandini is the most viewed show in the rural area, followed by Rehna Hai Teri Palkon Ki Chhaon Mein and Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 7271

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6835

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 6573

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6496

STAR Plus’s YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6477

Colors’ CHOTI SARDARNI 6450

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 5952

Sony Entertainment Television’s KAUN BANEGA CROREPATI 5043

Colors’ BIGG BOSS 4953

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 4833

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 4692

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4642

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4454

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 4416

STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 4083

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 4080

Colors’ RAM SIYA KE LUV KUSH 3988

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3952

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 3514

STAR Plus’ NAZAR 3429

Rural

Dangal’s BANDINI 12283

Dangal’s REHNA HAI TERI PALKON KI CHHAON MEIN 11821

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 11477

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 10973

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 7008

Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 6009

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5770

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5590

Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 4322

Dangal’s CIF 4225

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4102

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3816

Big Magic’s JHANSI KI RANI 3617

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 3569

Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3553

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3482

Colors’ CHOTI SARDARNI 3460

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 3011

STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 2873

Big Magic’s VIKRAM BETAL KI RAHASYA GATHA 2555